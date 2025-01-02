Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:40

Расселл заявил, что уход Хэмилтона придаст мотивации «Мерседес»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл считает, что уход Льюиса Хэмилтона даст возможность команде перезагрузиться и возродить свой конкурентный дух.

«Мы пережили тяжелые три года, и я думаю, что это изменение станет большой мотивацией для всех [в команде]. Иногда перемены действительно очень нужны», — заявил Расселл.

Хэмилтон выступал в «Мерседес» с 2013 года. С сезона-2025 он будет представлять «Феррари», где сменил перешедшего в «Уильямс» Карлоса Сайнса.

Напарником Расселла в «Мерседес» стал 18-летний Андреа Кими Антонелли. Ранее 26-летний британец заявил, что у итальянского гонщика будет такое же право голоса, как и у него.

Источник: f1i.com/news
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Читайте также
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
В Германии заявили о пересечении допустимых границ в высказываниях Маска
Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом
В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложение для оплаты услуг ЖКХ
В Москве составили топ самых популярных новых достопримечательностей в 2024 году
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Советник «Ред Булл» Марко — о стоимости расставания с Пересом: «Речь идет о миллионных выплатах»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости