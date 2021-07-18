Расселл заявил, что позитивно относится к слухам о своем переходе в «Мерседес»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл рассказал, что положительно относится к слухам о своем переходе в «Мерседес».

«Эти слухи меня вдохновляют, к ним нужно относиться с позитивом. Все, что говорят в прессе, в целом позитивно, это упрощает положение. При этом я стараюсь думать только о выступлении на трассе. Если я буду делать все правильно, то будет не о чем беспокоиться», — приводит GPBlog слова Расселла.

Расселл является гонщиком юниорской программы «Мерседес». В сезоне-2020 он заменял Льюиса Хэмилтона в качестве пилота «серебряных стрел», а по ходу сезона-2021 появлялись слухи о том, что он станет полноценным гонщиком немецкой команды и займет место Валттери Боттаса.