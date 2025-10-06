Формула-1
Сегодня, 20:31

Расселл: «Я готов бороться за чемпионство»

Сергей Ярошенко

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою форму после победы на «Гран-при Сингапура».

«Я сегодня совсем другой гонщик по сравнению с тем, кто был пару лет назад, и чувствую себя более цельным, более уверенным. Точно знаю, что нужно делать в каждой ситуации. Конечно, перед гонкой я был немного нервным, но не чувствовал дополнительного давления. Это была просто гонка, и я знал, что у меня есть шанс выиграть, и чувствовал себя с этим комфортно. Уже давно говорю — я готов бороться за чемпионство. Я готов сделать следующий шаг», — приводит слова Расселла ESPN.

После 18 этапов 27-летний британец занимает четвертое место в личном зачете пилотов с 237 очками.

