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Расселл заменит Хэмилтона на «Гран-при Сахира»

10:27
Джордж Расселл. Фото Instagram
Джордж Расселл. Фото Instagram
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Пилот «Уильямс» Джордж Расселл выступит за «Мерседес» на «Гран-при Сахира» вместо заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Место Расселла в «Уильямс» займет резервный пилот команды, Джек Эйткен, выступающий в «Формуле-2».

«Гран-при Сахира» пройдет с 4 по 6 декабря.

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