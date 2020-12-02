Расселл заменит Хэмилтона на «Гран-при Сахира»
10:27
Пилот «Уильямс» Джордж Расселл выступит за «Мерседес» на «Гран-при Сахира» вместо заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона, сообщает пресс-служба «Формулы-1».
Место Расселла в «Уильямс» займет резервный пилот команды, Джек Эйткен, выступающий в «Формуле-2».
«Гран-при Сахира» пройдет с 4 по 6 декабря.
BREAKING: George Russell will drive for Mercedes in place of Lewis Hamilton at this weekend's Sakhir Grand Prix— Formula 1 (@F1) December 2, 2020
Jack Aitken steps up for Williams#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/fGJdr22fLH
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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