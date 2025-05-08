Расселл — о роли ФИА: «Мы здесь ради шоу, а не споров о штрафах»

Джордж Расселл, пилот «Мерседес» и директор Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), высказался о необходимости пересмотра взаимодействия с ФИА.

«Последние 18 месяцев стали беспрецедентными из-за множества изменений. Изначально GPDA создавалась не для политики, а для улучшения безопасности, гонок и самого спорта.

Но сейчас я все чаще ловлю себя на разговорах о вещах, которые не должны быть в приоритете. Мы здесь, чтобы гоняться, создавать лучшее шоу для фанатов, развивать технологии и инженерию, а вместо этого обсуждаем штрафы, наказания и ругань.

Возможно, что-то нужно менять. Мы открыты к диалогу, но в конечном счете хотим только прогресса для «Формулы-1», — заявил Расселл в интервью Racingnews365.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.