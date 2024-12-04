Расселл уверен, что выиграл бы чемпионат мира за рулем болида «Макларен» или «Ред Булл»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл ответил на вопрос о том, смог бы он стать чемпионом мира за рулем гоночного болида «Макларен», на котором сейчас выступает Ландо Норрис.

«Да, безусловно», — приводит Daily Mail слова Расселла.

Также британец выразил уверенность, что у него получилось бы выиграть борьбу за титул у Макса Ферстаппена, если бы в его распоряжении была машина «Ред Булл».

«Макс выиграл только один раз в последних 12 гонках [Расселл давал интервью до «Гран-при Катара», где Ферстаппен стал победителем. — Прим «СЭ»], так что его очень легко победить. Разница [между Ферстаппеном и Норрисом] в том, что когда у Макса был шанс, он его не упускал, в то время как его соперники этого не сделали. Я говорю, что мог бы выиграть чемпионат за рулем «Ред Булл», потому что это была самая быстрая машина на старте сезона. Даже Чеко [Перес] несколько раз финишировал вторым. Только во второй половине чемпионата они стали третьей по силе командой», — добавил Расселл.

По итогам «Гран-при Лас-Вегаса» Ферстаппен обеспечил себе победу в чемпионате мира по «Формуле-1» 2024 года, завоевав четвертый титул. За один этап до окончания сезона Норрис идет вторым в личном зачете, Расселл располагается на шестом месте.