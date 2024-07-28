Расселл стал победителем Гран-при Бельгии, Хэмилтон финишировал вторым

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем Гран-при Бельгии. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон финишировал на второй строчке. Тройку призеров замкнул гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Действующий чемпион королевских автогонок Макс Ферстаппен стал пятым.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Джордж Расселл — 44 круга.

2. Льюис Хэмилтон +0,605.

3. Оскар Пиастри +1,593.

4. Шарль Леклер +8,730.

5. Макс Ферстаппен +9,514.

6. Ландо Норрис +9,905.

7. Карлос Сайнс +20,553.

8. Серхио Перес +44,485.

9. Фернандо Алонсо +48,417.

10. Эстебан Окон +52,377.