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Сегодня, 17:46

Расселл стал победителем Гран-при Бельгии, Хэмилтон финишировал вторым

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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем Гран-при Бельгии. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон финишировал на второй строчке. Тройку призеров замкнул гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

Действующий чемпион королевских автогонок Макс Ферстаппен стал пятым.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Джордж Расселл — 44 круга.
2. Льюис Хэмилтон +0,605.
3. Оскар Пиастри +1,593.
4. Шарль Леклер +8,730.
5. Макс Ферстаппен +9,514.
6. Ландо Норрис +9,905.
7. Карлос Сайнс +20,553.
8. Серхио Перес +44,485.
9. Фернандо Алонсо +48,417.
10. Эстебан Окон +52,377.

Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Оскар Пиастри
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Источник: Сайнс перейдет из «Феррари» в «Уильямс»

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