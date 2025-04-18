Расселл спокойно реагирует на возможный интерес «Мерседес» к Ферстаппену

Пилот Джордж Расселл прокомментировал слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес», подчеркнув уверенность в своей позиции в команде.

«Почему «Мерседес» должен не хотеть подписать Ферстаппена? Он сейчас лучший. Это никак не умаляет ни моих заслуг, ни потенциала Кими Антонелли. В конце концов, в каждой команде два места, а Макс — всего один человек.

Меня это не тревожит. Моя валюта — результаты. Считаю, что по скорости я не уступаю никому в пелотоне. Я доволен ситуацией. Да, у многих гонщиков долгосрочные контракты, но если команда захочет с тобой расстаться — она найдет способ. Мы обсудим новый контракт, когда придет время.

Те, кто слишком переживает из-за неопределенности с контрактами, просто недостаточно верят в себя. А я верю. Три года я выступал в одной команде с легендарным многократным чемпионом. Уверен: с правильными возможностями я могу обыграть кого угодно», — заявил Расселл crash.netю

Контракт Расселла с «Мерседесом» истекает в конце 2024 года, тогда как Ферстаппен связан с «Ред Булл» до 2028-го, несмотря на активные слухи о его переходе.