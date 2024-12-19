Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:25

Расселл: «У Антонелли будет такое же право голоса»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Мерседес» Джордж Рассел прокомментировал новость о новичке команды Андреа Кими Антонелли.

«В большинстве команд «Формулы 1» над созданием двух машин работает около 1000 человек, а за рулем выступают только два гонщика. Дело не в том, что Льюис имел больший приоритет, — команда в равной степени слушала нас обоих, оба мнения были очень важны.

Так будет и в 2025-м. Кими — новичок, у него свежий взгляд. Уверен, у него много отличных идей. Из нас двоих у меня больший опыт, но у нас равное право голоса. Мы оба будем вносить равный вклад в развитие машины, как это было с Льюисом и мной», — приводит слова Рассела Racingnews365.

Антонелли 18 лет. Он выиграл два этапа текущего сезона «Формулы-2» и занимает седьмое место в зачете пилотов.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Андреа Кими Антонелли
Джордж Расселл
Читайте также
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Синхронная осечка лидеров, Шипачев – король ассистов, а «Зеленое дерби» - за Казанью. Что произошло в КХЛ 18 декабря
Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хорнер сообщил, что Перес решил взять небольшой перерыв от «Ф-1»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости