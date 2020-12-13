Гонщик «Уильямс» Джордж Расселл сравнил выступления за свою команду с гонкой за «Мерседес», которую он провел вместо заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона.

— Перед «Гран-при Сахира» мне хотелось, чтобы у меня было два этапа за рулем «Мерседес», — приводит RaceFans слова Расселла. — Гонка в Абу-Даби могла стать для меня шансом узнать болид еще лучше. Было бы здорово получить еще один шанс побороться за победу. В «Уильямс» мне комфортно, ведь я выступаю тут уже второй год, но у нас нет скорости. Вроде выступаешь в «Формуле-1», но сначала сражаешься за место на подиуме, а через неделю — в тройке худших. Такова печальная реальность сегодняшней «Формулы-1».

Гонка «Гран-при Абу-Даби» состоится сегодня, 13 декабря. Начало — в 16.00 (мск). Заезд станет последним в сезоне-2020 «Формулы-1».