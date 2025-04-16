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16 апреля, 09:22

Расселл: «Сейчас в «Ф-1» сильнейшая решетка в истории»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл считает, что в «Формуле-1» сейчас сильнейший состав гонщиков за всю историю.

«Я считаю, что текущий состав пилотов в «Формуле-1», возможно, сильнейший за всю историю. Каждый гонщик здесь по праву. Серия находится на пике своего развития, поэтому теперь нет необходимости в дополнительных ресурсах, которые раньше некоторые привносили в чемпионат.

Сейчас важно, чтобы «Ф-1» и ФИА поддержали молодые таланты на начальном этапе, ведь участие в картинге и «Формуле-4» требует огромных затрат. Нужно создать условия, при которых перспективные ребята в возрасте от 7 до 17 лет могли бы пробиваться, а не только те, у кого есть финансовая поддержка», — отметил пилот «Мерседес» после «Гран-при Бахрейна».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Формула-1
Джордж Расселл
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