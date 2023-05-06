Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:09

Расселл считает, что из-за новых правил ФИА обгонять стало труднее

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что из-за новых правил обгонять стало труднее.

«Эти изменения очень ощутимы. Не знаю точно, почему так. Думаю, очевидно, что «Ф-1» внесла эти изменения, чтобы помочь нам обгонять и преследовать друг друга. С того момента, как представили новые правила, каждая команда стала разрабатывать машину в совершенно другом направлении, уйдя от своих изначальных намерений. Думаю, обгонять становится немного труднее. Но это еще и потому, что у этих новых болидов не такой большой слипстрим, так что в плане обгонов все потихоньку идет не в том направлении», — приводит слова Расселла RaceFans.

В прошлом году команды и пилоты столкнулись с подпрыгиванием болида на трассе. Чтобы исправить проблему, ФИА немного изменила правила сезона-2023, в том числе увеличила клиренс. Однако это решение снизило аэродинамическую эффективность днища, которое играет большую роль в граунд-эффекте.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
2
1
Читайте также
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против
Силы ПВО сбили над Крымом две украинские ракеты «Гром-2»
«РВ» узнала о начале штурма последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске
Погибшим при взрыве авто Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алонсо: «За пределами траектории трасса в Майами очень скользкая, это может осложнить ситуацию с обгонами»
Новости
RSS RSS
Все новости