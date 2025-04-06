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6 апреля, 12:41

Расселл рассказал, почему «Гран-при Японии» разочаровал «Мерседес»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил, почему в коллективе разочарованы «Гран-при Японии». Джордж занял в гонке пятое место, а его напарник Андреа Кими Антонелли — шестое.

«Сегодняшняя гонка была разочаровывающей. Поскольку все шесть лучших машин финишировали там, где стартовали, это был Гран-при, который был продиктован вчерашним выступлением в квалификации», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Расселл также отметил, что гонка отличалась относительно простой стратегией с одним пит-стопом и проходила на трассе, где сложно совершать обгоны, поэтому было мало возможностей для продвижения вперед. По его словам, команда сделала все возможное, чтобы на первом отрезке сработал андер-кат на Леклере, но им не хватило скорости, чтобы справиться с трафиком.

Расселл добавил, что, независимо от выбранной стратегии, в итоге они бы все равно финишировали на пятом месте.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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