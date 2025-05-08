Расселл рассказал о запоминающемся моменте Антонелли в «Мерседес»

Британский пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился впечатлениями о своем молодом напарнике, 18-летнем итальянце Андреа Кими Антонелли.

«Андреа быстро нашел общий язык с коллективом, что для столь юного пилота непростая задача. Но, пожалуй, самый запоминающийся момент — это когда он запустил тортом в лицо Боно. Сомневаюсь, что Льюис когда-либо позволял себе такое», — рассказал Расселл в интервью The Sports Rush.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.