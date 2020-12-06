Расселл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время первой квалификации за «Мерседес»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился впечатлениями от квалификации «Гран-при Сахира», ставшей для британца первой в составе «серебряных стрел».

Гонщик занял второе место, уступив партнеру по команде, Валттери Боттасу, 26 тысячных секунды.

— Все в «Мерседесе» сказали мне: «Просто выезжай и получай удовольствие, у нас нет ожиданий», — приводит RaceFans слова Расселла. — Мне сказали, что если я попаду в топ-5 или топ-6, то это будет приемлемый результат. Если говорить о комфорте внутри болида, то все не так идеально. Я весь в синяках, все болит. Завтра будет тяжелая гонка, будет физически трудно после такой дистанции. После пятничных сессий я прикладывал лед к коленям и пальцам, было больно. Правда, за рулем такой быстрой машины, как «Мерседес», ты забываешь о боли.

Расселл — воспитанник академии «Мерседес», выступающий за «Уильямс». На этапе в Сахире он выступает за немецкую команду, заменяя заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона.

Гонка «Гран-при Сахира» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 20.00 (мск).