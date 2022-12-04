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Сегодня, 12:54

Расселл рассказал о спорах в «Мерседесе» в сезоне-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что в немецком коллективе периодически возникали споры по ходу сезона-2022.

«Безусловно, если бы к первой гонке сезона мы подошли, располагая самой быстрой машиной в пелотоне, динамика была бы немного другой. А так по ходу сезона мы часто засиживались допоздна — и между пилотами, командой, инженерами и конструкторами порой возникали споры и трения. Потому что мы все задавали вопросы. Действительно ли мы на правильном пути? Или нам нужно действовать как-то иначе? Может, нам нужны какие-то радикальные изменения? И да, у нас бывали и трудные разговоры. Но в итоге мы лишь сблизились и стали сплоченней», — приводит слова Расселла Racefans.net.

Он также заявил, что в «Мерседесе» есть сильные лидеры и отличные руководители. По его словам, он уверен, что команда движется вперед и верит, что этот трудный опыт приведет их к успеху в долгосрочной перспективе.

По итогам сезона-2022 «Мерседес» занял третье место в чемпионате конструкторов, набрав 515 очков и завоевав 17 подиумов. Единственную победу для коллектива из Бракли принес Расселл на «Гран-при Бразилии».

Источник: https://www.racefans.net/2022/12/04/racefans-round-up-04-12-5/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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