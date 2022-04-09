Расселл рассказал о целях на гонку «Гран-при Австралии»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился эмоциями после квалификации «Гран-при Австралии».

«Было непросто, мы выбрали агрессивный вариант настроек болида, а 13 из 14 поворотов на этой трассе довольно скоростные. При этом, приближаясь к скоростному повороту я понимал, что еду медленнее Норриса на 0,4 секунды.

В гонке нам будет сложнее. Цель — постараться победить Норриса и удержать позади Сайнса», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Расселл будет стартовать в гонке с шестой позиции. Гонка состоится 10 апреля. Начало — в 8:00 по московскому времени.