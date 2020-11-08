Расселл рассказал, что волновался за свое место в «Уильямс» из-за слухов о приходе Переса

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл рассказал о своих переживаниях за место в команде на сезон-2021. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что британская команда подпишет мексиканца Серхио Переса на место Расселла.

Позднее руководство «Уильямс» опровергло эту информацию, объявив о том, что сохранит нынешний состав пилотов на следующий год.

— Я видел слухи по поводу моего места в команде, — приводит Auto Motor und Sport слова Расселла. — Неважно, правдивы они или нет — речь о моем месте. Конечно же, я переживал. Саймон Робертс (Исполняющий обязанности руководителя «Уильямс» — прим. «СЭ»), новые владельцы команды и я провели серьезный разговор, который все прояснил. После этого стало ясно, что у нас есть контракт до конца 2021 года.