Расселл рассказал, чему его научила гонка за «Мерседес»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл рассказал, чему его научила гонка, проведенная за рулем «Мерседес» на «Гран-при Сахира».

«Главное, чему я научился — нужно уметь адаптироваться. Стиль пилотажа в «Уильямс» мешал мне за рулем «Мерседес». Когда я вернулся в свою команду и попытался использовать какие-то вещи, которые делал во время «Гран-при Сахира», у меня это не получалось. Это убедило меня, что нужно приспосабливаться к тому, что тебе дает болид. Если у тебя есть определенный стиль вождения «Мерседес», то это не значит, что ты сможешь делать то же самое за рулем «Уильямс», и наоборот», — приводит Motorsport слова Расселла.

Расселл заменял в «Мерседес» заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона. Пилот занял 9-е место по итогам «Гран-при Сахира».