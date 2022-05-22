Расселл рад третьему месту в гонке «Гран-при Испании»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился эмоциями после гонки «Гран-при Испании». он финишировал третьим.

«Сегодня было очень тяжело. Я сделал все, что только мог, чтобы сдержать Макса, но он был невероятно хорош сегодня. Горжусь тем, что стою сейчас здесь как призер «Гран-при», команда поработала просто потрясающим образом, большое всем спасибо.

Рад тому, что сумел занять третье место и заработать для команды очки», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Победил в гонке Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Вторым стал его напарник Серхио Перес.