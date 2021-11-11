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Расселл проведет тесты в Абу-Даби на машине «Мерседес»

21:00
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Пилот «Уильямс» Джордж Расселл сообщил, что выступит на тестах в Абу-Даби в составе новой команды — «Мерседес». Тесты состоятся 14 и 15 декабря, сообщает Motorsport.

Выступающий сейчас за «Уильямс» Расселл со следующего сезона будет пилотом «Мерседес». 23-летний Расселл станет напарником своего соотечественника семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и заменит финна Валттери Боттаса.

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Иван Шитик все материалы автора
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