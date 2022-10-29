Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 02:09

Расселл показал лучшее время во второй практике «Гран-при Мексики»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл показал лучший результат во второй практике «Гран-при Мексики». Его лучшее время круга — 1 минута 19,970 секунды.

Вторым стал Юки Цунода из «Альфа Таури» с отставанием 0,828 секунды. Замкнул тройку лучших Эстебан Окон из «Альпин» (+1,207).

Тренировочную сессию останавливали на 20 минут из-за красных флагов в связи с аварией болида Шарля Леклера в седьмом повороте.

Сама гонка «Гран-при Мексики» состоится завтра. Начало в 23.00 по московскому времени.
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
0
Читайте также
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
«В чаше стадиона очень опасно». Что сейчас с «Донбасс Ареной» в Донецке
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Журналистка Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер — о шансах прервать победную серию «Ред Булл»: «Пока они остаются главными фаворитами»

Ферстаппен до конца сезона будет выступать в золотом шлеме
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости