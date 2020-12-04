В пятницу прошла первая практика на «Гран-при Сахира», в которой лучший результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал пятым.

«Гран-при Сахира». Первая практика.

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 54,546 (49 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,176 (29)

3. Алекс Албон («Ред Булл») +0,265 (18)

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,322 (44)

5. Даниил Квят («Альфа Таури») +0,465 (40)

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,620 (37)

7. Эстебан Окон («Рено») +0,727 (49)

8. Себастьян Феттель («Феррари») +0,735 (40)

9. Даниэль Рикьярдо («Рено») +0,833 (39)

10. Шарль Леклер («Феррари») +0,903 (35)

11. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1,012 (41)

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,170 (33)

13. Карлос Сайнс («Макларен») +1,211 (41)

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,237 (32)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,312 (35)

16. Ландо Норрис («Макларен») +1,532 (47)

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,584 (37)

18. Николас Латифи («Уильямс») +2,218 (48)

19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +2,531 (24)

20. Джек Эйткен («Уильямс») +2,641 (33)