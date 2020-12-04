Расселл показал лучшее время в первой практике «Гран-при Сахира», Квят — пятое
В пятницу прошла первая практика на «Гран-при Сахира», в которой лучший результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал пятым.
«Гран-при Сахира». Первая практика.
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 54,546 (49 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,176 (29)
3. Алекс Албон («Ред Булл») +0,265 (18)
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,322 (44)
5. Даниил Квят («Альфа Таури») +0,465 (40)
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,620 (37)
7. Эстебан Окон («Рено») +0,727 (49)
8. Себастьян Феттель («Феррари») +0,735 (40)
9. Даниэль Рикьярдо («Рено») +0,833 (39)
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,903 (35)
11. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1,012 (41)
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,170 (33)
13. Карлос Сайнс («Макларен») +1,211 (41)
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,237 (32)
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,312 (35)
16. Ландо Норрис («Макларен») +1,532 (47)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,584 (37)
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,218 (48)
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +2,531 (24)
20. Джек Эйткен («Уильямс») +2,641 (33)
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