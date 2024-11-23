Расселл показал лучшее время в 3-й практике «Гран-при Лас-Вегаса»
Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем 3-й практики «Гран-при Лас-Вегаса». Он проехал 18 кругов, а его лучшее время — 1 минута 33,570 секунды.
Вторым стал Оксар Пиастри из «Макларена», лучший круг которого — 1 минута 33,785 секунды. Замкнул тройку Карлос Сайнс из «Феррари» — 1 минута 33,918 секунды.
Квалификация стартует в 8:55 по московскому времени.
Формула-1
«Гран-при Лас-Вегаса»
Первая практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.33,570 (18 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.33,785 (14)
3. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.33,918 (16)
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1.34,008 (14)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.34,137 (17)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.34,341 (17)
7. Александер Элбон («Уильямс») — 1.34,407 (15)
8. Франко Колапинто («Уильямс») — 1.34,723 (15)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.34,883 (13)
10. Пьер Гасли («Альпин») — 1.34,905 (15)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1.34,908 (15)
12. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,941 (15)
13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.35,061 (19)
14. Эстебан Окон («Альпин») — 1.35,460 (14)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.35,938 (16)
16. Юки Цунода («РБ») — 1.36,215 (23)
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1.36,412 (14)
18. Лиам Лоусон («РБ») — 1.36.544 (18)
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.36,950 (13)
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1.36,988 (16)