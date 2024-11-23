Расселл показал лучшее время в 3-й практике «Гран-при Лас-Вегаса»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем 3-й практики «Гран-при Лас-Вегаса». Он проехал 18 кругов, а его лучшее время — 1 минута 33,570 секунды.

Вторым стал Оксар Пиастри из «Макларена», лучший круг которого — 1 минута 33,785 секунды. Замкнул тройку Карлос Сайнс из «Феррари» — 1 минута 33,918 секунды.

Квалификация стартует в 8:55 по московскому времени.

Формула-1

«Гран-при Лас-Вегаса»

Первая практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.33,570 (18 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.33,785 (14)

3. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.33,918 (16)

4. Ландо Норрис («Макларен») — 1.34,008 (14)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.34,137 (17)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.34,341 (17)

7. Александер Элбон («Уильямс») — 1.34,407 (15)

8. Франко Колапинто («Уильямс») — 1.34,723 (15)

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.34,883 (13)

10. Пьер Гасли («Альпин») — 1.34,905 (15)

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1.34,908 (15)

12. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,941 (15)

13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.35,061 (19)

14. Эстебан Окон («Альпин») — 1.35,460 (14)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.35,938 (16)

16. Юки Цунода («РБ») — 1.36,215 (23)

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1.36,412 (14)

18. Лиам Лоусон («РБ») — 1.36.544 (18)

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.36,950 (13)

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1.36,988 (16)