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Расселл: «С более ранним приходом в «Мерседес» я мог бы стать двукратным чемпионом»

Камила Абдурахманова
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился размышлениями о работе в одной команде с Льюисом Хэмилтоном и изменениях после ухода семикратного чемпиона в «Феррари».

«Все мы в определенной степени находились в тени Льюиса. Быть напарником семикратного чемпиона на протяжении трех лет — это серьезный вызов.

Если бы я присоединился к «Мерседесу» на пять лет раньше, вполне возможно, у меня уже было бы два чемпионских титула. В те времена опережение Льюиса в гонке или чемпионате автоматически означало победу. По сути, для меня ничего не изменилось. Я работаю с той же командой инженеров, сохраняю привычный распорядок. Хотя, безусловно, отсутствие Льюиса в команде ощущается — он был значимой фигурой», — рассказал Расселл racingnews365.

После 5 этапов Расселл занимает четыертое место, набрав 73 очка.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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