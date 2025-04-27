Расселл: «С более ранним приходом в «Мерседес» я мог бы стать двукратным чемпионом»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился размышлениями о работе в одной команде с Льюисом Хэмилтоном и изменениях после ухода семикратного чемпиона в «Феррари».

«Все мы в определенной степени находились в тени Льюиса. Быть напарником семикратного чемпиона на протяжении трех лет — это серьезный вызов.

Если бы я присоединился к «Мерседесу» на пять лет раньше, вполне возможно, у меня уже было бы два чемпионских титула. В те времена опережение Льюиса в гонке или чемпионате автоматически означало победу. По сути, для меня ничего не изменилось. Я работаю с той же командой инженеров, сохраняю привычный распорядок. Хотя, безусловно, отсутствие Льюиса в команде ощущается — он был значимой фигурой», — рассказал Расселл racingnews365.

После 5 этапов Расселл занимает четыертое место, набрав 73 очка.