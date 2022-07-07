Расселл поделился мнением о соперничестве с Хэмилтоном

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился мнением о противостоянии с напарником — Льюисом Хэмилтоном.

«Естественно, я хочу победить напарника и не обижусь, если он скажет то же самое. Но я не смогу считать сезон успешным только из-за того, что финиширую выше него чаще, чем он финиширует выше меня. Успех — это верхняя ступень подиума», — приводит слова Расселла The Guardian.

На данный момент Расселл набрал 111 очков и занимает 5-е место в личном зачете. Хэмилтон находится на 6-й позиции. Он отстает от напарника на 18 очков.