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Сегодня, 22:56

Расселл поделился мнением о соперничестве с Хэмилтоном

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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился мнением о противостоянии с напарником — Льюисом Хэмилтоном.

«Естественно, я хочу победить напарника и не обижусь, если он скажет то же самое. Но я не смогу считать сезон успешным только из-за того, что финиширую выше него чаще, чем он финиширует выше меня. Успех — это верхняя ступень подиума», — приводит слова Расселла The Guardian.

На данный момент Расселл набрал 111 очков и занимает 5-е место в личном зачете. Хэмилтон находится на 6-й позиции. Он отстает от напарника на 18 очков.

Источник: https://www.theguardian.com/sport/2022/jul/03/george-russell-interview-mercedes-f1-lewis-hamilton
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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