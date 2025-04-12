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12 апреля, 09:12

Расселл определил ключевой фактор для победы в «Гран-при Бахрейна»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл отметил, что ключевым фактором в борьбе за победу на «Гран-при Бахрейна» станет гоночный темп.

«В отличие от прошлых уик-эндов, здесь квалификация не будет решающей — главное, как ты управляешь шинами и держишь темп в воскресенье», — приводит слова Расселла официальный сайт «Формулы-1».

Он добавил, что «Макларен» выглядит сильнее, особенно в среднем секторе, где важна устойчивость к перегреву покрышек. При этом борьба между «Мерседесом», «Феррари» и Максом Ферстаппеном ожидается напряженной, но итоговый успех определит именно долгосрочная скорость в гонке.

На данный момент первое место в общем зачете пилотов занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис с 62 очками. Следом за ним идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с 61 очком. Третье место занимает Оскар Пиастри, также пилот «Макларена», у него 49 очков.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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