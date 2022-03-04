Расселл оценил собственные шансы стать чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о своих шансах завоевать титул в «Формуле-1».

«Честно говоря, сейчас я вообще об этом не думаю. На самом деле мозг гонщика вообще работает удивительным образом. Когда ты опускаешь визор шлема, для тебя становится не важным, с кем именно ты борешься. Не важно, борешься ли ты за победу или за позиции в конце пелотона. Подход всегда один.

Например, можно вспомнить гонку в Бахрейне в 2020 году, когда я выступил за «Мерседес». Для меня это была просто еще одна гонка. Для меня было не важно, что я нахожусь в числе лидеров или стартую с первого ряда. Психологически подход остается прежним. Так что на самом деле ты просто продолжаешь делать свою работу, а обо всем остальном можно побеспокоиться, когда все уже кончится», — приводит слова Расселла F1i.

Расселл проведет свой первый сезон за немецкую команду. До этого он был гонщиком «Уильямс».

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.