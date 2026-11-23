Расселл — об аварии на Гран-при Лас-Вегаса: «Я рискнул и поплатился, но ни о чем не жалею»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свое выступление на Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1», где занял девятое место после ошибки на последних кругах.

«Я хотел одержать победу. Это была невероятная гонка. Я пошел на очень рискованный маневр и поплатился за это.

Конечно, я расстроен итоговым результатом, однако ни о чем не жалею. Я боролся и понимал, что для победы мне необходимо оказаться в первой двойке на последних кругах. Спасибо за поддержку», — написал Расселл в социальных сетях.

На 48-м круге британец попытался обогнать своего напарника Кими Антонелли в борьбе за второе место, но заблокировал колеса и врезался в барьер. Расселл смог продолжить гонку, однако откатился назад и финишировал девятым.

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Ландо Норрис («Макларен»), третье — Оскар Пиастри («Макларен»).