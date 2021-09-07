Пилот «Уильямса» Джордж Рассел прокомментировал подписание контракта с «Мерседесом», за который он будет выступать с сезона-2022.

«В следующем году я буду пилотом «Мерседеса». Это особенный день для меня. Я рад присоединиться к команде. Это огромный шаг в карьере, но это также означает, что я попрощаюсь со своими товарищами по команде в «Уильямсе». Для меня было честью работать вместе с ними. Вместе мы боролись за каждую квалификационную позицию, каждое очко и каждую десятую долю секунды. Было тяжело, но никто никогда не сдавался, и это вдохновляло меня каждый день.

Если говорить о следующем сезоне, то я солгу, если скажу, что не нахожусь в огромном предвкушении. Это колоссальный шанс, за который я хочу ухватиться обеими руками. Но я не испытываю иллюзий по этому поводу — придется быстро учиться. Валттери Боттас установил высокую планку, стабильно давая результат — неделя за неделей. Он зарабатывал очки, побеждал, брал поулы и помог команде завоевать несколько чемпионств.

Моя задача — оправдать доверие Тото Вольфа, команды и совета директоров, помочь команде добиться новых успехов. Хочу, чтобы мои новые коллеги гордились мной.

Без сомнения, одним из них станет, как я считаю, величайший пилот всех времен. Я наблюдал за Льюисом, когда еще гонялся в картинге. Теперь появился шанс поучиться у того, кто стал примером для подражания на трассе и за ее пределами, — это может лишь позитивно сказаться на моих профессиональных и человеческих качествах", — написал Расселл в Instagram.

Расселл заменит в команде Валттери Боттаса, который заключил многолетнее соглашение с «Альфа Ромео».