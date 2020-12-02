Расселл: «Никто не может заменить Хэмилтона, но я выложусь по полной»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл отреагировал на информацию о том, что ему предстоит выступить за рулем «Мерседес» вместо заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Сахира».

— В первую очередь, я хочу поблагодарить всю команду «Уильямс» за то, что у меня появилась такая возможность, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Расселла. — Да, я буду выступать за другую команду в эти выходные, но буду переживать за «Уильямс».

Для меня это отличный шанс изучить лучший болид на трассе, большое спасибо «Мерседес» за веру в меня. Конечно, никто не сможет заменить Льюиса полноценно, но я с первой же секунды буду выкладываться по полной ради успеха команды.

«Nobody can replace Lewis, but I'll give my all for the team in his absence from the moment I step in the car»https://t.co/G4CGIteEwM — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

«Гран-при Сахира» пройдет с 4 по 6 декабря.