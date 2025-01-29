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Сегодня, 22:03

Расселл назвал свои сильные и слабые стороны в минувшем сезоне

Камила Абдурахманова
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Джордж Расселл гонщик команды «Мерседес» рассказал о своих сильных и слабых сторонах в сезоне 2024 года.

«В «Формуле-1» ставить перед собой цели не имеет смысла, потому что этот чемпионат очень уникален. Если я скажу, что хочу победить в этом году, то не буду удовлетворен, если мы выиграем пять гонок, а наша машина будет позволять выиграть десять. Поэтому я стараюсь ставить более конкретные цели.

В прошлом году у меня хорошо получались квалификации, но гоночный темп был недостаточно хорош. Я знаю, что у меня есть скорость на одном круге, но нет причин, по которым я бы не мог превратить ее в хороший темп на всей дистанции», — сказал Расселл GPBlog.

По итогам прошлого сезона Джордж занял шестое место в общем зачете пилотов, набрав 245 очков. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был седьмым (223 балла). Чемпионом стал нидерландский пилот Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

Источник: GPblog
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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