Расселл будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при США» из-за замены силовой установки

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при США», сообщает Autosport.

По информации источника, команда решила поставить на болид Расселла четвертую силовую установку.

Ранее Расселл занял девятнадцатое место во второй практике «Гран-при США», который проходит в Остине с 22 по 24 октября.