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Расселл будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при США» из-за замены силовой установки

17:30
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Пилот «Уильямс» Джордж Расселл будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при США», сообщает Autosport.

По информации источника, команда решила поставить на болид Расселла четвертую силовую установку.

Ранее Расселл занял девятнадцатое место во второй практике «Гран-при США», который проходит в Остине с 22 по 24 октября.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/russell-set-for-grid-penalty-after-f1-engine-change-in-us-gp/6700488/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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