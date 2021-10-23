Расселл будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при США» из-за замены силовой установки
17:30
Пилот «Уильямс» Джордж Расселл будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при США», сообщает Autosport.
По информации источника, команда решила поставить на болид Расселла четвертую силовую установку.
Ранее Расселл занял девятнадцатое место во второй практике «Гран-при США», который проходит в Остине с 22 по 24 октября.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/russell-set-for-grid-penalty-after-f1-engine-change-in-us-gp/6700488/
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