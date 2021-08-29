Рассел не ожидал, что займет второе место по итогам «Гран-при Бельгии»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл высказался о результате «Гран-при Бельгии». Он стал вторым.

Из-за плохих погодных условий гонщики смогли проехать только четыре круга за машиной безопасности. Организаторы решили не возобновлять заезд. Результаты зачли по текущем положению.

«Думаю, что это награда за хорошую квалификацию. Для нас это просто отличный результат. Команда в полной мере заслужила этот результат своей тяжелой работой. Никак не ожидал, что мы сумеем добиться этого.

И я бы хотел извиниться перед болельщиками. Сегодня их поддержка была невероятной. Очень жаль, что мы не смогли провести гонку", — приводит слова Рассела Sky Sports.

Победителем был объявлен пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оказался на третьем месте.