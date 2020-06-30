Расцветку «Мерседеса» поменяли по звонку от Хэмилтона

Инициатором смены расцветки «Мерседеса» на черную стал лидер коллектива Льюис Хэмилтон, сообщает Standard со ссылкой на Тото Вольффа. По его словам, идея сменить классический серебристый цвет родилась во время телефонной беседы с шестикратным чемпионом мира. На болиде также появилась надпись End racism (Конец расизму).

— Льюис использует нынешний резонанс, чтобы добиться реальных изменений, — сказал Вольфф. — Мы с ним долго обсуждали эту тему. Он спрашивал меня, как часто мне приходилось задумываться о цвете своей кожи, как часто я чувствовал себя ущемленным. И я вынужден был признаться, что никогда не оказывался в таких ситуациях.

Хэмилтон прокомментировал черную расцветку болида «Мерседеса»