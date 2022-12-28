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Сегодня, 10:54

Ральф Шумахер заявил, что Вассер является подходящим кандидатом на пост руководителя «Феррари»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о перспективах Фредерика Вассера на посту руководителя «Феррари».

«Перед ним стоит грандиозная задача. Теперь он будет должен молниеносно принимать решения. Все будет зависеть от того, как скоро у него сложится представление: кого оставить, кого заменить, а кого пригласить из «Заубера». В «Феррари» экстремальное давление. Вассер, однако, финансово независим и очень уверен в себе. Вот почему он является подходящим кандидатом. Кроме того, он близко знаком с Шарлем Леклером, которого знает ещё со времен картинга. Это должно помочь», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.de.

Вассер сменит на посту руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто и начнет выполнять свои обязанности с 9 января 2023 года.

Источник: https://www.sport1.de/news/motorsport/formel1/2022/12/formel-1-mercedes-ist-eine-grossartige-chance-fur-mick-ralf-schumacher-im-sport1-interview
Формула-1
Феррари
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