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Сегодня, 15:25

Ральф Шумахер заявил, что Ферстаппен пилотирует как уличная шпана

Алина Савинова
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, комментируя инцидент между гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом из «Макларен» на «Гран-при Мексики», раскритиковал пилотажный стиль нидерландца.

«Макс намеренно выдавливал Норриса. Он пилотирует как уличная шпана. Макс идет на полный риск, потому что может себе это позволить. Он лидирует в чемпионате», — приводит FirstSportz слова Шумахера.

Во время гонки в Мексике Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа за опасные маневры во время борьбы с Норрисом.

За три этапа до конца сезона Ферстаппен с 393 очками лидирует в личном зачете пилотов. У Норриса 331 балл и вторая позиция.

Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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