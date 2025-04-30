Ральф Шумахер: «Хэмилтон способен на большее — победа в Китае это подтвердила»

Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер выразил уверенность, что Льюис Хэмилтон сможет преодолеть текущие трудности и вернется к высоким результатам.

«У «Феррари» большие амбиции, и за такие инвестиции команда ждет отдачи. Льюис обязан выкладываться на максимум — и он на это способен. Его победа в спринте Китая не была случайностью».

Дело не в том, что Хэмилтон не может показывать результат. Ему просто требуется найти баланс, при котором болид станет более предсказуемым. К тому же впереди трассы, где он традиционно силен. Сдаваться сейчас — слишком преждевременно. В это сложно поверить».

Если Льюис не найдет форму, команда сосредоточится на Шарле Леклере и начнет развивать машину под его стиль», — рассказал Шумахер racingnews365.

На данный момент Шарль Леклер находится на пятом месте в общем зачете пилотов с 47 очками. Хэмилтон занимает седьмую позицию с 31 очком. Лидером является пилот «Макларена» Оскар Пиастри с 99 очками.