Ральф Шумахер сомневается, что Мазепин не сможет помочь «Хаасу» в улучшении болида

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о своем племяннике Мике Шумахере и Никите Мазепине, которые выступают за «Хаас».

«Сейчас «Хаас» должен заложить фундамент для того, чтобы Мик стабильно попадал в очки, а дальше все будет зависеть от него. Он сейчас практически один. Несмотря на юный возраст, ему приходится брать на себя инициативу в развитии команды и принимать серьезные решения. Мазепин иногда может быть быстрым, но он постоянно не может справиться с давлением. Не знаю, подходит ли он для того, чтобы помогать Мику и команде в разработке новой машины», — приводит PlanetF1 слова Шумахера.

Сезон-2022 станет для Мика Шумахера и Никиты Мазепина вторым в «Формуле-1». В прошлом году оба пилота ни разу не попали в десятку лучших по итогам всех 22 гонок.