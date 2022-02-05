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Сегодня, 07:45

Ральф Шумахер сомневается, что Мазепин не сможет помочь «Хаасу» в улучшении болида

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о своем племяннике Мике Шумахере и Никите Мазепине, которые выступают за «Хаас».

«Сейчас «Хаас» должен заложить фундамент для того, чтобы Мик стабильно попадал в очки, а дальше все будет зависеть от него. Он сейчас практически один. Несмотря на юный возраст, ему приходится брать на себя инициативу в развитии команды и принимать серьезные решения. Мазепин иногда может быть быстрым, но он постоянно не может справиться с давлением. Не знаю, подходит ли он для того, чтобы помогать Мику и команде в разработке новой машины», — приводит PlanetF1 слова Шумахера.

Сезон-2022 станет для Мика Шумахера и Никиты Мазепина вторым в «Формуле-1». В прошлом году оба пилота ни разу не попали в десятку лучших по итогам всех 22 гонок.

Источник: https://www.planetf1.com/news/ralf-schumacher-doubts-nikita-mazepin-effectiveness/
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
Никита Мазепин
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