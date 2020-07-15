Ральф Шумахер: «С политической точки зрения Леклер убил Феттеля»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением об отношении пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

— Надо сказать, что Леклер умнее Феттеля в плане политики, — цитирует Sky Sports Шумахера. — Шарль сразу признал свою ошибку после аварии с Себастьяном в гонке на прошлой неделе, и это звучало гораздо лучше, чем «я недоволен машиний и рад, что остался на трассе». Леклер достаточно мил, но не стесняется выставлять локти. Он политически убил Феттеля в прошлом году, причем почти моментально. Шарль — очень зрелый человек для своего возраста.