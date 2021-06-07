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Ральф Шумахер раскритиковал Мазепина за инцидент на финише «Гран-при Азербайджана»

19:47
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Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер раскритиковал российского пилота «Хааса» Никиту Мазепина за инцидент во время «Гран-при Азербайджана». Когда его напарник Мик Шумахер атаковал Мазепина, то россиянин, смещаясь вправо, чуть не заблокировал его, чем рассердил гонщика.

«Такие резкие движения неприемлемы. Мы говорим о скорости более 300 километров в час. Эти действия могут быть опасны для жизни. Контакт на такой скорости будет ужасным.

Мазепин — приятный молодой человек, в общении он очень вежлив. Но во время гонок ведет себя не так.

Судьи уже пообещали рассмотреть ситуацию, но я даже не знаю, что там можно обсуждать. Это было опасно и неприемлемо. Понятно, что это заслуживает наказания. Логично было бы отстранить его на одну гонку", — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Мазепин финишировал на 14-м месте в гонке в Азербайджане, а его напарник Мик Шумахер на 13-м.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.de/formel1/artikel/formel-1-kolumne-ralf-schumacher-ueber-mazepin-vettel-bottas/12327014/34130

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