Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал аварию Мика Шумахера в гонке «Гран-при Монако».

«Мик сошел из-за собственной ошибки. Остальные проезжали это место без проблем, но не он. Сперва я подумал, что он задел рельс безопасности и получил прокол, однако причина оказалась иной. Он заехал на мокрый участок трека, и такие ошибки допускать нельзя. Как вы увидели, последовала беспощадная расплата. Испорчена не только гонка — сильно поврежден болид, что окажет влияние на бюджет команды.

Сам Мик должен извлечь выводы из таких ошибок. Их допускать нельзя — в этом нет сомнений», — приводит слова Ральфа Sky Sport.

Пилот «Хааса» на «Гран-при Монако» потерял контроль над своим болидом и врезался в барьеры. В результате аварии машину разломило пополам.