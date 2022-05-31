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31 мая, 23:52

Ральф Шумахер — об аварии Мика: «Такие ошибки допускать нельзя»

Ральф Шумахер прокомментировал аварию Мика на «Гран-при Монако»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал аварию Мика Шумахера в гонке «Гран-при Монако».

«Мик сошел из-за собственной ошибки. Остальные проезжали это место без проблем, но не он. Сперва я подумал, что он задел рельс безопасности и получил прокол, однако причина оказалась иной. Он заехал на мокрый участок трека, и такие ошибки допускать нельзя. Как вы увидели, последовала беспощадная расплата. Испорчена не только гонка — сильно поврежден болид, что окажет влияние на бюджет команды.

Сам Мик должен извлечь выводы из таких ошибок. Их допускать нельзя — в этом нет сомнений», — приводит слова Ральфа Sky Sport.

Пилот «Хааса» на «Гран-при Монако» потерял контроль над своим болидом и врезался в барьеры. В результате аварии машину разломило пополам.

Источник: https://sport.sky.de/formel1/artikel/formel-1-kolumne-ralf-schumacher-ueber-ferrari-schumacher-beim-monaco-gp/12624426/34130
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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