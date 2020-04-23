Ральф Шумахер посоветовал Феттелю принять условия «Феррари»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о гонщике «Феррари» Себастьяне Феттеле. Ранее сообщалось, что он отказался от нового однолетнего контракта на год, по которому зарплата снизится в три раза.

— Конечно, прошлый сезон не был оптимальным, — приводит слова Шумахера Motorsport. — «Феррари» проходит трудный этап и пытается все оптимизировать. Так что тот контракт в таких условиях вполне возможен. Но я думаю, что оставшись в «Феррари» на год, Феттель будет в хороших руках. Конечно, он должен чувствовать поддержку команды. Если пилот не чувствует поддержку, ему нужно уходить.

Вопрос в том, хочет он побороться за титул или построить что-то новое. «Макларен» на верном пути и такой вариант возможен, но пока они довольно далеко от лидеров. Им также предстоит смена поставщика моторов, что добавляет трудностей.