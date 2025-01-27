Ральф Шумахер поделился, что отец просил его оставить автоспорт

Экс-гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что отец Рольф уговаривал его закончить с автоспортом.

«Мои родители не так уж сильно интересуются автоспортом. Папа предпочитает рыбалку, а не гонки. Даже когда Михаэль был на пике карьеры, он говорил мне: «Пожалуйста, выбери другое занятие. Забудь об этом». Он считал, что сыну просто повезло достичь успеха. Хотя один из моих братьев и стал известным гонщиком, отец не видел будущего в автоспорте для остальных своих детей. Он хотел, чтобы я выбрал профессию шеф-повара и имел стабильную работу, а не связывал свою жизнь с гонками, потому что, по его мнению, на этом нельзя заработать», — поделился Шумахер в интервью порталу GPblog.

Шумахеры — гоночное семейство. Самый известный — Михаэль, многократный чемпион «Формулы-1», легенда автоспорта. Сын Михаэля Мик также был гонщиком «Формулы-1», как и брат Ральф.