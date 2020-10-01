Ральф Шумахер: «Не верю, что Мик не попадет в «Формулу-1» в следующем году»

Бывший пилот «Уильямса» Ральф Шумахер заявил об уверенности в том, что сын его брата Михаэля Шумахера, Мик Шумахер будет выступать в «Формуле-1» с сезона-2021.

— Мик отлично прогрессировал в этом году, он выглядит многообещающе, — приводит GrandPX слова Ральфа Шумахера. — Не могу представить, что он не попадет в «Формулу-1» в следующем году. Мик на протяжении нескольких лет, выступая в разных гоночных сериях показал, что является одним из лучших. Очевидно, что у него есть потенциал для попадания в «Формулу-1».