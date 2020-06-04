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Ральф Шумахер не стал раскрывать информацию о состоянии здоровья брата

11:37

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, брат легендарного гонщика Михаэля Шумахера, не стал раскрывать информацию о состоянии старшего брата.

В декабре 2013 года немец получил тяжелые травмы головы и мозга, катаясь на горных лыжах. Сейчас Шумахер-старший находится в своем доме в Женеве, где проходит реабилитацию.

— Наша семья договорились не говорить на тему здоровья Михаэля, — приводит GrandPX слова Ральфа Шумахера.

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