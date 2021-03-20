Ральф Шумахер назвал Мазепина талантливым гонщиком
11:44
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сравнил своего племянника, Мика Шумахера с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Оба спортсмена будут выступать за «Хаас» в сезоне-2021.
«У Мазепина, помимо отличной поддержки со стороны отца, есть необходимый талант и подготовка. Его точно нелегко укротить», — цитирует GPBlog Шумахера.
Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне. Мазепин и Шумахер дебютируют в «Королевских гонках» в рамках этого этапа.
Дополнительная информация:
https://www.gpblog.com/en/news/80081/schumacher-warns-nephew-mick-about-mazepin-anything-but-easy.html
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