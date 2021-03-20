Ральф Шумахер назвал Мазепина талантливым гонщиком

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сравнил своего племянника, Мика Шумахера с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Оба спортсмена будут выступать за «Хаас» в сезоне-2021.

«У Мазепина, помимо отличной поддержки со стороны отца, есть необходимый талант и подготовка. Его точно нелегко укротить», — цитирует GPBlog Шумахера.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне. Мазепин и Шумахер дебютируют в «Королевских гонках» в рамках этого этапа.