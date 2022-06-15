Ральф Шумахер назвал Хэмилтона главным неудачником сезона-2022

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер считает пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона самым главным неудачником сезона-2022.

«Льюис Хэмилтон — главный неудачник сезона на данный момент. Джордж Рассел пришел в «Мерседес» в начале сезона и постоянно опережает чемпиона мира и быстрее его в квалификациях. «Величайший гонщик всех времен», как его всегда называет босс команды Тото Вольфф, вытесняется новичком, что уже вызывает беспокойство.

Я поражен. Этому есть только два объяснения: либо Рассел — новый высококлассный гонщик, либо у Хэмилтона в последние годы была такая сильная машина, что она многое компенсировала», — приводит слова Шумахера racingnews365.

Хэмилтона после восьми этапов «Формулы-1» занимает шестое место в личном зачете, набрав 62 очка. Его партнер по команде Рассел находится на четвертом месте (99 очков).

Следующий этап сезона-2022 «Гран-при Канады» пройдет с 17 по 19 июня.