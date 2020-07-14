Ральф Шумахер назвал Албона слишком медленным гонщиком

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о гонщике «Ред Булла» Александр Албоне. Он стал четвертым на «Гран-при Штирии»

— Албон — слишком медленный гонщик, — цитирует Шумахера Motorsport-Total. — В среднем он проигрывает Ферстаппену полсекунды на круге, наверное, в гонке отстает еще больше. Если «Ред Булл» собирается бороться за титул в Кубке конструкторов, их второй гонщик должен ехать в одном темпе хотя бы со вторым гонщиком «Мерседеса». Иначе ничего не получится".