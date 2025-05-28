Racer: «Кадиллак» ведет предварительные переговоры с опытными пилотами «Формулы-1»

«Кадиллак» ведет предварительные переговоры с опытными пилотами «Формулы-1» и резервистами. Среди рассматриваемых кандидатов — Серхио Перес, Валттери Боттас, Гуаньюй Чжоу, Фелипе Другович, Фредерик Вести и Мик Шумахер, сообщает Racer.

Мик Шумахер в начале мая посетил презентацию «Кадиллака» в Майами, а затем отправился в Индианаполис. Там он подтвердил, что его главная цель — вновь вернуться в «Формулу-1» в качестве боевого пилота.

Пока что все переговоры «Кадиллака» с пилотами носят предварительный характер. Команда анализирует доступные опции и делает первоначальные оценки. По информации источников издания, в ближайшие недели переговоры могут стать более серьезными.